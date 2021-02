Grupo Ageas Portugal vende edifício no Porto por 11 milhões de euros

O Grupo Ageas Portugal vendeu um edifício Fernandes Tomás, no Porto, por 11 milhões de euros ao grupo Taga Urbanic, empresa de investimento imobiliário que se encontra a desenvolver diversos projetos imobiliários em Portugal, principalmente no Porto, revelou a seguradora em comunicado esta terça-feira, 2 de fevereiro.

Este imóvel está atualmente orientado para escritórios e retalho, mas poderá no futuro passar por uma reconversão de foro residencial. Esta transação foi assessorada pela consultora imobiliária CBRE e na componente jurídica pela sociedade Abreu Advogados.

Gilles Emond, head of Real Estate do Grupo Ageas Portugal, explica que “com esta venda continuamos o reequilíbrio da carteira de investimento imobiliário para ativos mais estabilizados (core/core +). Em 2021, daremos continuidade à nossa estratégia, mas o foco principal serão os novos investimentos em Portugal, com a ambição de crescer em escritórios e ativos operacionais. Esta estratégia de crescimento será também suportada pela entrega este ano da nossa nova sede em Lisboa e no Porto”.

Por sua vez, Nuno Nunes, head of Mercados de Capitais da CBRE Portugal salienta que “este negócio vem confirmar

que a atratividade do Porto se mantém inalterada, assim como o interesse dos investidores, tanto institucionais como privados. É uma cidade absolutamente fundamental para a estratégia da CBRE e para o seu negócio”.