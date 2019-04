Grupo BCP desce abaixo dos 5% na Teixeira Duarte

A construtora Teixeira Duarte informou o mercado que recebeu dia 11 de abril de 2019, da Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, do Grupo Banco Comercial Português, a comunicação que a 5 de abril de 2019, reduziu a participação no capital da sociedade Teixeira Duarte, “de 21.078.470 ações representativas de cerca de 5,018% do capital social e dos direitos de voto respetivos, para 20.929.397 e cerca de 4,983% respetivamente”.

No final de 2017 o Fundo e Pensões do BCP tinha 9,4% da Teixeira Duarte, construtora que é dominada em 50,4% pela TD SGPS.

O capital social é de 210 milhões de euros representado por 420 milhões de ações com o valor nominal de 0,50 euros cada uma e a TD que não é titular de quaisquer ações próprias.