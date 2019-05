Grupo CTT oficializa João Bento como novo CEO

João Bento vai substituir Francisco Lacerda como o novo presidente da comissão executiva dos CTT – Correios de Portugal.

A confirmação surgiu há minutos em comunicado divulgado pelos CTT e enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e confirma a informação noticiada pelo Jornal Económico na sexta-feira passada, depois de Francisco Lacerda ter renunciado ao cargo de CEO da empresa cotada.

João Bento, até então administrador não executivo dos CTT e vice presidente do Grupo Manuel Champalimaud, passa a ser o novo CEO dos Correios até 2019 a partir de 22 de maio.

Com esta mudança de cadeiras, João Bento deixará de ter qualquer cargo no Grupo Manuel Champalimaud.

“A designação como presidente da comissão executiva dos CTT, para completar o mandato em curso (2017/19), do vogal do conselho de administração professor João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento, o qual deixará de exercer qualquer função no Grupo Manuel Champalimaud, com efeitos a partir de 22 de maio de 2019”, lê-se no documento.

João Bento foi designado como CEO “atento o perfil, experiência e conhecimento da empresa”, refere a nota e junta-se à equipa que era liderada por Francisco Lacerda uma vez que se mantêm os outros quatro membros da comissão executiva, Dionizia Ferreira, António Vaz da Silva, Francisco Macedo Simão e Guy Pacheco. Desta forma, a designação do novo CEO vai permitir “uma transição sólida e atempada da liderança da equipa executiva”.

O CEO designado era o representante de Manuel Champalimaud no seio do Grupo CTT, que é o maior acionista individual da empresa cotada com 12,58% do capital social.

Francisco Lacerda renunciou ao cargo na sexta-feira passada, dia 10.

