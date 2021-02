900 mil portugueses começam a ser vacinados na quarta-feira contra a Covid-19

O plano de vacinação foi alargado aos grupos etários de maiores de 80 anos e pessoas entre os 50 a 79 anos e começam a ser vacinados esta quarta-feira. Trata-se de cerca de 900 mil pessoas , segundo as contas do Ministério da Saúde e do grupo de trabalho responsável pelo plano de vacinação nacional.

Durante uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, Marta Temido revelou que até às 13.00 desta segunda-feira tinham sido realizadas cerca de 340 mil inoculações de vacina contra a convid-19. Destas, 270 mil foram de primeiras doses e 70 mil de segunda dose, menos quatro mil pessoas do que tinha Francisco Ramos previsto, inicialmente.

Segundo a responsável pela pasta da Saúde, Portugal é, neste momento, o sétimo país com mais vacinas administradas por cada 100 pessoas, uma vez que o país regista uma média de 3,3 doses de vacinas inoculadas.

Já vacinados estão, então, os profissionais de saúde, do setor público, social e privado, que foram identificados como prioritários, assim como os profissionais e utentes dos lares e da rede de cuidados continuados, “exceto naqueles onde estavam a ocorrer surtos e que só serão vacinados agora”.

Com a vacinação deste primeiro grupo prioritário praticamente terminada, segue-se o universo de 900 mil utentes dos grupos etários de maiores de 80 anos sem comorbilidades e de 50 a 79 anos com uma das quatro comorbilidades que levam à sua integração no grupo prioritário (doença coronária, insuficiência cardíaca ou renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica). Estas pessoas já foram identificadas e estão neste momento a ser convocadas para vacinação.

A vacinação será também alargada a órgãos de soberania, Protecção Civil, Procuradoria-Geral da República e Ministério Público já nas próximas semanas, com Francisco Ramos a destacar que estes são decisores políticos e detentores de cargos indispensáveis para a vida em sociedade.