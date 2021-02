Grupo EDP vai investir 24 mil milhões de euros até 2025

O projeto é focado nas várias vertentes autónomas, em que o veículo terá um ‘cockpit’ inteligente de maneira a proporcionar uma viagem personalizada ao ocupante, tendo ao mesmo tempo noção do estado do próprio automóvel e do que o rodeia – ambiente, outros veículos autónomos, veículos de duas rodas, peões, entre outros – informação que é obtida através de sensores.