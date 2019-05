Grupo Elevo nomeia novos administradores

O Grupo Elevo conta a partir deste mês com dois novos administradores, Joaquim Oliveira Reis e Jorge Silva Carvalho.

O Grupo Elevo reuniu diversas construtoras em dificuldades financeiras, como a Edifer, Monte Adriano, H. Hagen e Eusébios, entre outras.

Em 2017, o Grupo Elevo foi comprado pela Nacala Holdings, tendo Gilberto Rodrigues e Pedro Antelo, respetivamente, ex-CEO e CFO da Mota-Engil África, ocupado esses cargos no Elevo.

Dos novos administradores, Joaquim Oliveira Reis terá responsabilidades na área financeira do Grupo Elevo.

Por seu turno, Jorge Silva Carvalho terá responsabilidades na área da estratégia, risco e assuntos corporativos.

Segundo apurou o Jornal Económico, estas alterações “inserem-se no projeto que tem vindo a ser desenvolvido de recuperação do Grupo Elevo e representam o início de uma nova fase de um grupo que atravessou uma complicada fase de ‘downsizing’ mas que se mantém como das empresas de referência na engenharia e construção nos mercados português, africanos e sul-americanos”.

Segundo os dados disponibilizados no ‘site’ oficial do Grupo Elevo, referentes ao exercício de 2016, a carteira de encomendas nessas altura superava os dois mil milhões de euros, enquanto as receitas se fixaram em 450 milhões de euros.

O Grupo elevo apresentava nessa ocasião uma margem EBITDA de cerca de 11% e empregava aproximadamente 4.500 funcionários.

Engenharia, construção civil residencial e não residencial e atividades específicas são as áreas de atuação do Grupo Elevo.