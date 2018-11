Grupo Solverde investe 1,5 milhões no relançamento do casino online

O Grupo Solverde – que tem nos seus ativos cinco casinos e mais um: o online – vai investir cerca de 1,5 milhões de euros no relançamento do projeto virtual, depois de ter aberto o casino online em setembro do ano passado. Para isso, e para além de ações promocionais, o grupo conta com um novo jogo online: o Black Jack, considerado um dos instrumentos mais procurados pelos jogadores que optam pelo jogo virtual.

Nuno Vasconcelos, diretor de Marketing do grupo, disse que neste momento o casino da Solverde terá cerca de 100 mil jogadores registados – para receitas que só serão conhecidas no final do ano – o que considera um indicador muito positivo. Recorde-se que os casinos online legais sofrem com a concorrência de sites que escapam a qualquer controlo da entidade reguladora (e fiscal) – o que aliás leva os operadores legais a pedir pedidas de discriminação positiva no quadro das alterações do modelo de tributação do jogo online que está em preparação.

De qualquer modo, segundo adiantou Nuno Vasconcelos, não há qualquer teto mínimo que o grupo queira atingir com esta ação promocional, em termos do número de registos.

O grupo responde pelos casinos de Espinho, Chaves, Praia da Roca, Vilamoura e Montegordo. No final do primeiro semestre do ano, o casino de Espinho registou um crescimento de 9,1% nas receitas, tendo atingido os 24,1 milhões de euros. Os três casinos do Algarve totalizaram receitas de 15,5 milhões de euros (mais 14,2% que no período homólogo do ano passado). Já o casino de Chaves apresentou uma quebra de 6%, para os 3,4 milhões de euros – muito à custa da ‘concorrência’ da disseminação de jogos um pouco por todo o lado que se verifica na vizinha Espanha.

Para alterar esta tendência, os responsáveis da Solverde estão a tentar implementar novos programas de angariação de clientes através de um mix entre o casino e o hotel onde as salas de jogo se encontram instaladas.

Refira-se que os 11 casinos físicos a operar no país contabilizaram receitas brutas com o jogo superiores a 152 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 3,8% face ao homólogo de 2017.