Grupo WWP vai voltar a acelerar startups

O grupo WPP apresentou a segunda edição do WPP Booster, um programa que proporciona às startups a possibilidade de serem acompanhadas por vários mentores do grupo, bem como acesso à experiência nas diversas áreas da Comunicação, Tecnologia e Commerce.

Este programa, que é organizado em parceria com a incubadora Startup Lisboa, é direcionado para pequenas empresas que contribuam com um boost ao seu negócio e comunicação através da otimização de conteúdos, gestão de influenciadores, monitorização de redes sociais, Inteligência Artificial (IA) e outras atividades que fazem parte do seu dia-a-dia.

A segunda edição do WPP Booster terá uma duração de até seis meses e irá apoiar entre três a seis startups selecionadas com ajuda dos vários mentores da WPP.

O programa de aceleração oferece a possibilidade de utilizar o espaço de co-working dentro do edifício Garagem, em Lisboa, e as startups a concurso ainda vão ter acesso a formações e workshops promovidas pela WPP Academy e WPP Talks.

A fase de candidaturas termina a 19 de abril. No final de cada ciclo do programa – no “Demo Day” – são apresentadas as startups a concurso aos decisores do Grupo WPP e eventuais investidores dos projectos.