Grupos prioritários. Foram agendadas 2.380 vacinações, enviados 1.677 SMS mas só 902 responderam ‘sim’

No que toca aos dois novos grupos de vacinação — que incluem as pessoas com mais de 80 anos e pessoas entre os 50 e 79 com quatro comorbidades identificadas como prioritárias — , foram já identificadas 957 mil pessoas aptas para serem vacinadas. “Estas listagens foram comunicadas às unidades de cuidados e de saúde primários e começaram já a agendar e convocar as pessoas para vacinação”, anunciou a responsável pela pasta da Saúde, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Para já, existem 40 unidades que já estão a vacinar e a partir de amanhã, espera-se que mais 59 integrem neste grupo. “A referir que, neste momento, já todo o pais tem unidades de pessoas a agendar e convocar pessoas deste grupo”, frisou, acrescentando que o “processo vai ser expandido ao longo das próximas semanas consoante a capacidade de vacinas”.

Quanto aos agendamentos, os dados referidos pela responsável indicam que já foram agendadas mais de duas mil vacinações e enviadas 1.677 mensagens de texto (SMS) para os telemóveis dos utentes elegíveis, tendo 902 pessoas respondido que “sim”.

Quanto a estes valores, Marta Temido deixa um alerta: “Há uma diferença entre estes fatores. Um agendamento pode dar origem a uma chamada, SMS ou carta e uma alternativa à resposta sim pode ser resultado de omissão de resposta, o que resultará num contacto telefónico ou numa nova SMS”.

Em relação aos portugueses sem médico de família Marta Temido acrescentou que foram já emitidas “4.140 declarações médicas”.

Para todos os portugueses acima de 50 anos com outras doenças ou mais de 80 anos haverá “um simulador onde poderá confirmar se está na lista”. Caso não esteja poderá contactar os serviços de saúde para ser incluído.

Mais de 397 mil pessoas vacinadas, 105 mil já imunizadas

Portugal recebeu esta segunda-feira mais 87.750 doses da vacina da BioNTech e deverá receber ainda esta semana mais 22.800 doses da vacina da Moderna. De acordo com os dados atualizados e divulgados pela Ministra da Saúde, o país deverá receber no primeiro trimestre “1.9 milhões de doses de vacinas”.

Até agora, 397.404 pessoas já foram vacinados contra a Covid-19, sendo que cerca de 292 mil pessoas receberam a primeira doses e “quase 105 mil” são estão já imunizadas. Segundo Marta Temida, estas abrangem “residentes profissionais de lares e estruturas equiparadas de cidadãos portadores de deficiência”, e incluem também profissionais de saúde, pessoas com mais de 80 anos utentes entre os 50 e os 79 anos com comorbidades identificadas como prioritárias.

Para esta semana, o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde prevêem administrar 120 mil vacinas e a continuar o processo de vacinação em estruturas residenciais para idosos e similares “onde serão administradas segundas doses e ainda primeiras doses onde haviam estruturas com surtos e foi necessário aguardar pela sua extinção”.

Durante a conferência de imprensa, Marta Temido informou também que será iniciada a vacinação de profissionais de serviços não essenciais. Tratam-se de 19 mil inoculações.