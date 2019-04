‘Guerra’ de drones: Google antecipa-se à Amazon nos serviços de entrega

A Google acaba de adquirir a aprovação para lançar o seu primeiro serviço de entregas através de drones, vencendo assim a concorrência da Amazon, conta esta terça-feira o ‘Business Insider’.

Esta licença foi obtida por intermédio da Wing, uma empresa que conquistou a sua marca em 2018 através da Alphabet, empresa propriedade da Google, e que pretende lançar seu primeiro serviço de entrega comercial em Camberra, na Austrália.

Outras empresas afirmaram ter lançado o primeiro serviço de entrega comercial de drones do mundo. Isso inclui a Flytrex, que lançou um serviço na Islândia em 2017 em parceria com a AHA, a maior retalhista online do país.

A Wing tem liderado o projeto Camberra no último ano e meio, com um total de três mil entregas. Espera-se que o serviço esteja disponível para um número limitado de residências na área de Camberra antes de se expandir gradualmente.

A Wing foi projetada para permitir que os utilizadores façam pedidos através de uma aplicação, com entregas feitas por drone em poucos minutos, de acordo com a empresa. Alimentos frescos, café, gelados e medicamentos, são alguns dos produtos mais comercializados.

“O feedback que recebemos durante os testes foi valioso, ajudando-nos a melhorar as nossas operações para atender às necessidades e expetativas das comunidades nas quais operamos”, afirmou a Wing num post no seu blogue.