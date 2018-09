Gulbenkian e Nova SBE vão lançar primeiro mestrado em Empreendedorismo e Impacto

A Fundação Calouste Gulbenkian e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) anunciaram uma parceria para lançar o primeiro mestrado em Empreendedorismo e Impacto em Portugal.

O acordo entre a fundação e a faculdade prevê ainda o lançamento de um programa de formação de executivos destinado a líderes empresariais com a duração de três dias ainda neste ano letivo. O curso surgiu no âmbito da nova cátedra Gulbenkian da Nova SBE sobe economia de impacto (Gulbenkian Chair of Impact Economy).

Os mestrandos poder-se-ão especializar em empreendedorismo, em empreendedorismo social ou em intra-preendedorismo. A nova ofertas educacional terá início no próximo ano letivo (2019–2020).