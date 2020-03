Há 39 casos de coronavírus em Portugal

O Governo anunciou esta segunda-feira que existem, neste momento, 39 casos confirmados de infeção do novo coronavírus (Covid-19) em Portugal. O secretário de Estado da Saúde informou ainda que existem, neste momento, 339 casos suspeitos no país.

Até ao final do dia de ontem existiam 30 casos confirmados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Os últimos nove estão internados em unidades hospitalares do Norte (sete) e na região de Lisboa e do Vale Tejo (sete).

“É importante que os portugueses continuem a confiar nas recomendações das autoridades de saúde”, disse António Sales, em conferência de imprensa esta tarde.

Como foram ativados novos hospitais de segunda linha, há agora uma dezena de hospitais preparados para acompanhar estes doentes: São João (Porto), Santo António (Porto), Pedro Hispano (Matosinhos), Braga, Guarda, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Curry Cabral (Lisboa), Dona Estefânia (Lisboa), Santa Maria (Lisboa) e Faro.

Segundo a informação transmitida pela DGS, passarão a existir dois momentos diários de informação sobre a evolução do Covid-19 em Portugal, o habitual boletim epidemiológico de manhã e às 18h30 uma conferência de imprensa.

O teste para despiste do novo coronavírus realizado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu negativo. “Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada”, informou, horas antes deste esclarecimento, a Presidência da República.

Em atualização