Há um novo acelerador no setor agroalimentar e logístico

O centro de incubação Loures Inova anunciou esta sexta-feira o lançamento do programa de aceleração “Go Market”, que tem como objetivo apoiar todos os empreendedores e startups com projetos piloto no setor agroalimentar e logístico em fase de proof‐of-concept.

A aceleradora vai ter como suporte uma rede de mais de 50 parceiros empresariais do Loures Inova, que atuarão como mentores, nas suas respetivas áreas de competência, que os auxiliarão a desenvolver e a validar o modelo de negócio.

Os empreendedores interessados em participar podem concorrer até ao próximo dia 15 de novembro em www.louresinova.pt. A 7 de dezembro, durante o “Go Market Open Day”, os projetos criados pelas startups vão ser apresentados a potenciais clientes, fornecedores e investidores.

“Durante as várias semanas do programa serão desenvolvidas diversas ações junto de cada equipa, permitindo a validação do produto ou serviço, através do apoio de mentoria com agentes do mercado, de sessões de matching com clientes e parceiros, e do desenho dos modelos de negócio e financiamento”, garante a Loures Inova, a incubadora de negócios fundada pelo município que lhe dá nome, pelo MARL, pelo Parque de Ciência e Tecnologia NOVA Madan Parque.