Há uma nova tendência no mercado das televisões. Objetivo é que não se pareçam com TVs

Desde que passou a fazer parte do nosso dia-a-dia, a televisão, tornou-se um objeto de destaque em qualquer divisão de uma habitação. As salas de estar começaram a desenhar-se em função do lugar onde iria ficar o televisor, e as famílias organizavam os horários em frente ao aparelho, para ver os famosos dentro de uma caixa.

A nova realidade audiovisual está a fazer com que estes aparelhos deixem de ter tanta importância no quotidiano. Assim, diversas multinacionais tecnológicas estão a lançar novos televisores que são mais elegantes e que, muitas vezes, passam despercebidos.

Desde as televisões escondidas em móveis aos mais recentes televisões com curvatura que aparentam uma dimensão diferente, agora parece surgir um modelo em vidro. Com a tecnologia OLED transparente, a televisão assemelha-se a um vidro e pode integrar qualquer espaço, sendo que só ganha vida quando for ligada, ganhando uma imagem de enorme qualidade.

O novo conceito de televisão da marca Panasonic é exemplo desse novo conceito já que foi desenhado por Daniel Rybakken e é composto por madeira, metal e vidro. Os materiais tecnológicos encontram-se escondidos dentro da caixa de madeira, que simultaneamente também serve de suporte. O cristal pretende melhorar a visão e a experiência, encontrando-se colocado de forma discreta.