Haitong Bank com queda de 79% nos lucros em 2020 para 1,6 milhões

O Haitong Bank comunicou um resultado líquido de 1,6 milhões de euros em 2020, que compara com um resultado líquido de 7,5 milhões de euros registado em 2019. Isto é, os lucros caíram 78,7%. A rentabilidade dos capitais próprios caiu de 1,2% para 0,3%.

O banco liderado por Wu Min justifica a quebra dos lucros com os impactos provocados pela pandemia Covid-19, mas destaca a resiliência principalmente devido à natureza do negócio institucional e corporativo do Banco.

O Produto Bancário Total atingiu 82 milhões de euros, o que, apesar da quebra de 25% face a 2019, “demonstra uma forte recuperação comparado com os 24 milhões de euros gerados no primeiro semestre do ano”, diz o CEO no relatório e contas.

O banco de investimento de capitais chineses registou um Resultado Operacional de 24 milhões de euros, beneficiando do controlo dos Custos Operacionais que registaram uma descida de 20% para 58 milhões de euros.

O Haitong Bank continuou a registar progressos na melhoria da Qualidade dos seus Ativos em 2020, traduzidos numa descida do rácio de crédito não produtivo (NPL ratio) de 3,6% no final de 2019 para 1,9% em dezembro de 2020, “um dos mais baixos do sector”.

No final de 2020, o Haitong Bank tinha ativos totais no montante de 2,8 mil milhões de euros e Fundos Próprios de 598 milhões de euros, o que corresponde a um rácio CET1 de 22,7% e a um rácio de capital total de 28,5%.

“O Haitong Bank mantém posições de capital e de liquidez sólidas, com um rácio de Fundos Próprios Principais de Nível 1 (CET1) de 22,7% e um rácio de Fundos Próprios Totais de 28,5% no final de 2020, permitindo ao Banco alavancar o seu Balanço através do apoio aos negócios de clientes em transações de crédito, subscrições, soluções de hedging e produtos de renda fixa”, refere o comunicado.

“O Banco tem seguido uma estratégia consistente ao longo dos últimos três anos, com especial enfoque no reforço do franchise doméstico de clientes na Europa e América Latina, aliado a um fluxo de negócio recorrente com a China. Este modelo de negócio único posiciona o Banco como o impulsionador estratégico do Grupo Haitong na internacionalização fora da região Ásia-Pacífico”, acrescenta o banco em comunicado.