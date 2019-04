Heinz: CEO português gosta de fado, é amigo do juiz Carlos Alexandre e fã de João Félix

A Kraft Heinz anunciou esta segunda-feira que um português vai liderar a empresa que produz o histórico ketchup. Miguel Patrício nasceu em Portugal mas foi entre o Brasil e os Estados Unidos da América que passou a sua formação académica e profissional.

Em entrevista ao ‘Observador’ esta terça-feira, 23 de abril, o português assume que nasceu na Beira Baixa, em 1966, mas que migrou com os pais para o Brasil na altura do 25 de abril. Apesar de os progenitores terem regressado ao país de origem, Miguel Patrício tomou a decisão de continuar os estudos no país para que migrou. Começou uma “carreira internacional que passou pela Johnson&Johnson no Brasil, nos EUA e na América Central”. Foi depois desta experiência que trabalhou para a Coca-Cola em Atlanta e posteriormente na Philip Morris, voltando para o Brasil para colaborar com a Brahma.

Apesar de se identificar como cidadão do mundo, revela que cada vez é mais português. Parte desta afirmação deve-se ao facto de a irmã viver em Portugal, à semelhança dos tios e dos primos. “Tenho casa em Portugal, na Beira Baixa, e estou a construir uma em Caxias”, afirmou na entrevista ao jornal online. Apesar de não viver em Portugal de forma permanente, diz que “cada dia sou mais fã de Portugal, eu amo o país e adoro a evolução que tem tido, é um país que está na moda”. Gosta de ouvir fado e declara-se como fã da fadista Mariza.

Ainda que tenha nascido no centro do país, em Abrantes, diz que Lisboa está “cada vez mais bonita”. Assume-se como um adepto do Benfica e fã de João Félix, o jogador mais novo a alinhar pelo plantel encarnado. No entanto, quando questionado se mantinha amigos no sítio onde nasceu, o português revela ser amigo de infância de Carlos Alexandre, juiz da Operação Marquês. “Eu tratava-o por Carlitos”, garantiu o próximo diretor-executivo da Kraft Heinz.

Miguel Patrício vai tomar as rédeas da empresa responsável pelo queijo Philadelphia e pelo ketchup da Heinz no dia 1 de julho. O português vai substituir Bernardo Hees, que está na empresa desde que aconteceu a fusão em 2015. Antes de assumir este cargo, Miguel Patrício passou duas décadas com a empresa Anheuser-Busch InBev.