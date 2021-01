Hidrogénio verde. EDP, Galp, REN, Prio e ANA já contam com cartas de apoio do Governo para terem acesso a fundos europeus

Várias empresas nacionais já receberam cartas de apoio do Governo para tentarem obter financiamento europeu para os seus projetos no hidrogénio verde.

EDP, Galp, REN, Prio ou ANA encontram-se entre as empresas que querem desenvolver projetos nesta área, contando agora com uma carta do executivo para terem acesso a fundos.

“No que respeita ao financiamento, é fundamental os promotores apresentarem projetos ao abrigo de avisos e oportunidades já disponíveis. Por isso, analisámos os projetos tendo em conta o seu potencial enquadramento no Plano de Recuperação e Resiliência e no próximo Quadro Financeiro Plurianual”, começou por dizer hoje o ministro do Ambiente no Parlamento.

“Assim, temos endereçado cartas de apoio que contribuem para o enquadramento dos projetos na estratégia nacional. Solicitaram-nos e receberam cartas de apoio para oportunidades de financiamento” vários projetos, afirmou João Pedro Matos Fernandes na comissão de ambiente e energia.

Estes projetos dizem respeitos aos da Prio em Aveiro; Hyperion em Setúbal; Galp em Sines; EDP/ Galp/Martifer/REN/Vestas em Sines; Fusion Fuel em Sines; ANA Aeroportos no aeroporto de Lisboa; EU-SCORES Consortium em Viana do Castelo; Seawind Ocean Technology em Viana do Castelo.

O governante que sublinhou que já está aberto um aviso POSEUR no valor de 40 milhões de euros com o objetivo de “apoiar projetos de investimento que visem a produção de gases de origem renovável, incluindo o hidrogénio verde”.

Matos Fernandes apontou que esta aviso estabelece um “procedimento competitivo para acesso a financiamento público. Serão apoiados projetos de produção de gases de origem renovável, referentes ao desenvolvimento e teste de novas tecnologias, para autoconsumo e/ou para injeção na rede”.