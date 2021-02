Hoje é o dia de ler em voz alta para nós e para os outros

Esta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. O Plano Nacional de Leitura 2027 comemora a data com o espetáculo “Absurdez” (isto não faz sentido nenhum) produzido pela Andante Associação Artística, em parceria com o Clube de leitura em voz alta Clevinhas da EB Professor João Dias Agudo, do Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra.

A edição deste ano decorre virtualmente, podendo o espetáculo de leitura em voz alta “Absurdez” ser acompanhado nas plataformas e canais do Plano Nacional de Leitura, a partir das 10h30, no Portal, Youtube e Facebook do PNL2027.

O espetáculo é dedicado à literatura do absurdo para a infância, com textos que vão desde a tradição oral até Lewis Carrol, de Gianni Rodari a Manuel António Pina, de Luísa Ducla Soares e João Pedro Mésseder a Fernando Pessoa.

Esta efeméride foi instituída pela organização sem fins lucrativos LitWorld, com o propósito de fomentar o contacto dos jovens com a leitura, a escrita e a narrativa. Chama-se a atenção para a importância de ler em voz alta, de partilhar histórias e de encarar a alfabetização como um direito humano.