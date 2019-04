Holigen investe 45 milhões na canábis medicinal e cria 200 postos de trabalho

A Holigen vai investir 45 milhões de euros em Portugal para a produção de canábis medicinal e gerar 200 postos de trabalho nos próximos quatro anos, segundo um comunicado divulgado pela empresa esta segunda-feira, 22 de abril.

Este ano, a Holigen também iniciará as obras de uma das maiores instalações de cultivo de canábis ao ar livre do mundo, em Aljustrel. Esta terá uma área combinada de produção, transformação e I&D de mais de 7.000.000 metros quadrados.

Depois da abertura das suas instalações na Austrália, a primeira infraestrutura em Portugal está já em construção em Sintra, com 21.500 mil metros quadrados para o cultivo, processamento, produção de acordo com as boas práticas de fabricação e I&D.

Pauric Duffy, fundador e CEO da Holigen, afirma que “Portugal é um país estratégico para nós, que desempenha um papel fundamental no nosso plano de crescimento no continente Europeu e exportação para a Australia.”

O dirigente reforça ainda que o solo português tem “as melhores condições para o mercado atual, com recursos humanos altamente qualificados, o clima ideal e autoridades eficientes e progressistas. Pretendemos não só focar-nos na produção, mas também ajudar Portugal a ser um país líder no campo da investigação científica de canábis medicinal. É nosso desejo ter um papel crítico em tornar este país um percursor neste importante campo da indústria farmacêutica”.

A Holigen tem acesso a mais de 35 países de todo o mundo e possui acordos de distribuição e comércio em vários países europeus, incluindo Alemanha, Polónia, Reino Unido e Irlanda. É intenção da empresa produzir 500 toneladas de canábis por ano de forma a responder à procura do mercado global.