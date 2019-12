Homem foi preso após ligar 24 mil vezes para uma empresa a queixar-se

Muitas vezes, o contacto entre os criminosos e as “mulas” dá-se com contacto direto, email, aplicações de mensagens, como é exemplo o WhatsApp e o Messenger, as redes sociais como Facebook e Instagram e os anúncios online que se encontram nas janelas pop-up. Avise o seu banco e a PJ se desconfiar que faz parte de um operação de lavagem de dinheiro.