Homem que veio de Milão sem infeção por Covid-19

O homem que veio de Milão e que foi internado no Hospital de São João, no Porto, com suspeitas de contração por coronavírus, não está infetado, de acordo informação avançada pela Direção-Geral da Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) validou esta segunda-feira um novo caso suspeito de infeção pelo Covid-19, tratando-se de um doente proveniente de Milão, encaminhando-o para o Hospital de São João, no Porto, um dos hospitais de referência para a doença.

“O doente fica internado e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Centro Hospitalar Universitário de São João, que começou a fazer testes para Covid-19 na noite de 23 de fevereiro”, refere a DGS, em comunicado.

A DGS refere que o caso foi validado como suspeito após análises clínicas e epidemiológicas e que serão divulgados os resultados das análises assim que forem conhecidos.