Homicídio e tentativa de suicídio em Oeiras. Uma vítima mortal confirmada

Uma mulher foi encontrada morta, por funcionários do banco Millenium bcp, dentro de um veículo estacionado junto ao TagusPark em Oeiras, noticia o Correio da Manhã.

Há ainda um ferido grave: um homem com cerca de 40 anos. Junto do automóvel foi encontrada uma arma de fogo.

O Comando Metropolitano de Lisboa afirma que o corpo foi encontrado perto das 13h30. Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa dizem que há um ferido grave e que “envolveu uma arma de fogo”, pelo que os serviços da Polícia Judiciária foram chamados ao local.

O Instituto Nacional de Emergência Médica confirma o registo da vítima mortal, sendo esta uma mulher de 40 anos, e a existência do ferido grave da mesma idade, que entretanto foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

A TVI noticiou que se trata de um homicídio seguido de uma tentativa de suicídio, depois de falar com fontes da PSP. No local estão os Bombeiros de Barcarena, uma viatura do INEM e uma equipa de psicólogos do INEM. Da PSP e da PJ estão um total de 15 operacionais e sete veículos.