Honda e Mazda reduzem produção automóvel no Japão por falta de semicondutores

O fabricante japonês de automóveis Honda Motor decidiu suspender temporariamente a produção numa fábrica no Japão devido à escassez de semicondutores, situação que também forçou o concorrente Mazda a tomar medidas semelhantes.

A construtora Honda anunciou o encerramento, durante cinco dias a partir do início de fevereiro, da fábrica na província de Mie (oeste), onde são produzidos dois dos modelos mais vendidos no mercado japonês.

A decisão foi causada por dificuldades no fornecimento dos semicondutores utilizados nos sistemas eletrónicos dos veículos, devido a uma escassez global destes componentes, no contexto da pandemia da covid-19.

Ainda este mês, a Honda Motor tinha decidido reduzir a produção em outras fábricas no país, bem como nas do Canadá e dos Estados Unidos, embora ainda não tenha fornecido dados sobre o impacto destas medidas no volume de produção.

No mesmo cenário de escassez global de semicondutores, o fabricante automóvel japonês Mazda Motor indicou que também planeia reduzir a produção no país e no estrangeiro, de acordo com a emissora estatal nipónica NHK.