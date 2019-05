Hospitais públicos gastaram 342 milhões em medicamentos para o cancro em 2018

No ano passado, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastaram 342 milhões de euros em medicamentos para o cancro, mais 92 milhões de euros do que em 2016, revela o “Jornal de Notícias” (JN) na edição desta quinta-feira.

No total, as unidades hospitalares públicas tiveram uma despesa total com medicação de mais de 1.207 milhões de euros em 2018, mas foram os fármacos oncológicos que ocuparam a maior fatia, representando 28% dos gastos.

De acordo com o JN, o Infarmed aprovou 43 substâncias para a especialidade de Oncologia nos últimos três anos. “É necessário combater a ideia de que a Saúde é apenas sinónimo de despesa e de que o medicamento é a sua principal causa”, contrapõe João Almeida Lopes, presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

Por outro lado, o relatório de monitorização do consumo de medicamentos dá conta de que a despesa com os fármacos para o VIH desceram 15,8 milhões de euros só num ano, por causa da chegada dos genéricos.