Hospitais tiveram menos dois milhões de consultas em 2020

Os hospitais portugueses verificaram uma quebra de dois milhões de episódios de urgências durante 2020, afetando todos os graus de gravidade identificados na triagem, revela a “TSF” com base num estudo do Movimento Saúde em Dia. Só no mês de dezembro, quando a terceira vaga de Covid-19 estava em pleno, os hospitais observaram menos 65% das urgências registadas no período homólogo.

O Movimento Saúde em Dia, uma iniciativa da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, indicaram ainda que quase todas as áreas de assistência médica, enfermagem e meios complementares de diagnóstico assistiram a uma queda significativa entre março e abril, quando a pandemia chegou a Portugal.

No entanto, ao longo dos meses os valores foram ficando equilibrados, ainda que não tenham atingido os valores dos cuidados de saúde registados em 2019.

Também os centros de saúde realizaram menos 11,4 milhões de consultas presenciais em 2020, numa quebra de 38%, tendo os contactos à distância com os médicos de família aumentado de 9,1 milhões para 18,5 milhões de consultas. Na enfermagem dos centros de saúde verificou-se uma diminuição de 3,6 milhões de consultas, menos 18% face ao período homólogo.