Hospitais vão ter novo sistema para gerir listas de espera

O Ministério da Saúde, através da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e dos Serviços Partilhados do Sistema de Saúde (SPMS), está a preparar a instalação de um novo sistema informático de gestão da lista de espera dos hospitais, revela o “Público” na edição desta quinta-feira, 25 de abril.

“O que estamos a fazer desde o relatório do Tribunal de Contas é criar um sistema mais robusto. Fizemos um plano detalhado dirigido a todas as recomendações”, afirmou ao jornal Ricardo Mestre, vogal da ACSS.

A plataforma vai permitir a monitorização de todo o percurso do utente desde os centros de saúde até aos hospitais, com a informação em causa a passar a estar integrada no Sistema Integrado de Gestão de Acesso (SIGA), de acordo com a informação obtida pela mesma publicação.

“Hoje só conseguimos saber o tempo de espera do pedido de consulta do centro de saúde para o hospital e saber o tempo de espera desse para a inscrição até à realização da mesma”, explica Ricardo Mestre.