Huawei? Anacom diz que “ninguém está excluído” do 5G em Portugal

O Governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para avaliar as seguranças das redes da quinta geração móvel (5G), no âmbito da estratégia nacional para a nova vaga tecnológica. Esta segunda-feira, na apresentação da proposta de regulamento para o leilão de atribuição das faixas do 5G, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que integra o novo grupo de trabalho, fez saber que nenhum fornecedor está excluído do desenvolvimento da nova geração móvel em Portugal.

“Se me está a perguntar se já consideramos um fornecedor de alto risco em Portugal, a minha resposta é não. Não está ninguém excluído”, afirmou o diretor de segurança das Comunicações da Anacom, Manuel Pedrosa Barros, quando questionado

Em 29 de janeiro, a Comissão Europeia apresentou um documento com medidas de segurança para mitigar riscos inerentes ao 5G. Conhecido por “caixa de ferramentas”, o documento aconselha os Estados-membros da União Europeia (UE) a aplicarem “restrições relevantes” aos fornecedores considerados de “alto risco” nas redes 5G, incluindo a exclusão dos seus mercados para evitar riscos “críticos”.

Ainda que não nomeie nenhuma empresa em específico, a recomendação de Bruxelas não terá sido alheia à situação da Huawei – a empresa tem sido acusada pela administração Trump de servir de veículo de espionagem para o Estado da China. A Huawei, contudo, tem negado todas as acusações de insegurança relativa à sua tecnologia.

Segundo Manuel Pedrosa Barros, nada está definido em Portugal. O que o grupo de trabalho determinado pelo Governo vai fazer é classificar os fornecedores de telecomunicações que existem no mercado português em perfis, cujos critérios estão previstos na “caixa de recomendações” da UE.

Apenas caso fornecedor seja classificado de “alto risco” é que deverão ser observadas “um conjunto de restrições”.