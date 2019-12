Huawei e ETIC fazem parceria para potenciar talento através de workshops

A Huawei e a Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC) anunciaram uma parceria educacional que oferece aos estudantes e fãs da marca a oportunidade de acelerar a sua aprendizagem e experiência prática.

Numa altura em que o smartphone é, cada vez mais, uma ferramenta de trabalho e uma forma única de contar histórias e registar memórias, a Huawei e a ETIC pretendem juntar esforços para ajudar os utilizadores da marca a tirar o máximo partido da tecnologia.

O próximo workshop terá lugar no dia 7 de dezembro e é direcionado para a criação de “Vídeo com um Smartphone”. Este curso será lecionado pela formadora Carolina Monteverde.

“Acreditamos que ao juntar as sinergias e o know-how de ambas as entidades conseguiremos proporcionar a melhor experiência aos nossos consumidores”, afirmou Ana Lorena, diretora de Marketing e Comunicação do Consumer Business Group da Huawei Portugal.

“A proximidade com o mercado e as marcas faz parte do nosso posicionamento. A ligação à Huawei combina tecnologia e inovação, que são os pilares do nosso sucesso educativo”, referiu, por sua vez, Nuno Bento, diretor de Operações e New Business da ETIC.