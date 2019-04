A Huawei considera que as operadoras de telecomunicações já compreenderam o potencial da tecnologia móvel de quinta geração (5G) e prevê um crescimento de dois dígitos nesta área de negócio, disse esta semana o deputy chairman do grupo chinês, Ken Hu. Isto apesar do turbilhão diplomático em que o grupo privado chinês se viu arrastado desde que os Estados Unidos o acusaram de espiar governos e empresas ocidentais, em favor do governo de Pequim.

Na sua intervenção na tradicional cimeira anual com analistas, que decorreu até ontem na cidade de Schenzen, no sul da China, Ken Hu falou das grandes tendências no mundo digital (ver caixas) e mostrou-se otimista quanto à evolução do 5G a nível mundial, afirmando que esta tecnologia – que permite velocidades até 20Gbps – deverá chegar a 500 milhões de utilizadores até 2022. Para justificar os elevados investimentos necessários para adotar o 5G, Hu argumentou que esta tecnologia – que deve chegar a Portugal a partir de 2020 – não traz apenas mais rapidez, mas uma “revolução”.

