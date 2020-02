IADE lança nova pós-graduação e curso de especialização web

O IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia vai lançar dois novos programas de formação – uma Pós-Graduação e um Programa de Especialização – que têm como objectivo o aprofundamento de conhecimentos com foco na Web.

A Pós-Graduação em Web UX/UI é dirigida a profissionais das áreas criativas e tecnológicas que pretendam desenvolver os seus produtos ou modelos de negócio para a Web e fortalecer competências transversais na área da UX – Experiência de Utilização e UCD – Design Centrado no Utilizador, assim como a todos os estudantes de Comunicação, Design, Multimédia ou Produção dos Media.

Estruturada em dois módulos, a Pós-Graduação inicia com 40h de “Design Thinking e Inovação” onde são apresentadas e discutidas as tendências actuais em Design e Comunicação para a Web. O módulo II – WEB UX/UI – desenvolve-se através de uma abordagem de UX que culmina com a apresentação de um projecto para a Web, atendendo às actuais tendências em Web Design.

Por sua vez, o Programa de Especialização em Programação WEB FRONT-END tem como principais objectivos o domínio das linguagens Web: HTML, CSS e JavaScript, assim como adquirir um conhecimento mais aprofundado das principais plataformas, frameworks e software de desenvolvimento para a Web.

Este programa tem como destinatários os profissionais das áreas criativas que pretendam desenvolver conhecimentos e competências transversais em linguagens e tecnologias front-end.

As aulas terão início já em Abril, decorrendo às quintas-feiras, em horário pós-laboral.