Ibersol passa de lucro a prejuízo de 36,9 milhões de euros até setembro

A Ibersol reportou esta sexta-feira um resultado líquido consolidado negativo de 36,9 milhões euros nos primeiros nove meses de 2020, o que representa uma redução de 47,4 milhões de euros comparativamente ao mesmo período homólogo do ano passado.

A dona de marcas como a Pizza Hut, KFC e Burger King teve um volume de negócios de 213,9 milhões de euros, depois de uma queda homóloga de 39,9%, de acordo com o relatório divulgado esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – também sofreu uma queda expressiva até setembro, de 59,6% para 35,9 milhões de euros.

“Durante os primeiros nove meses, verificou-se o encerramento definitivo de 42 unidades, 16 das quais franquiadas e concretizou-se a abertura de nove novos restaurantes próprios”, pode ler-se no documento divulgado pela CMVM, após o fecho do mercado.

No início de junho, o grupo Ibersol admitiu que seria “expectável” que a crise provocada pela pandemia de Covid-19 provocasse perdas no volume de negócios da empresa na ordem dos 30% este ano, uma vez encerrou 75% dos seus restaurantes no final de março.

A empresa liderada por António Pinto de Sousa e António Teixeira explica que no terceiro trimestre a retoma da atividade do grupo foi condicionada por quatro fatores principais: redução a 50% da lotação dos restaurantes; limitação dos horários de funcionamento dos centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo; interrupções dos corredores aéreos da Inglaterra e Alemanha; ausência de público nos estádios de futebol e não realização de eventos.

No primeiro semestre deste ano, a cotada passou a prejuízos de 33,4 milhões de euros de no depois de ter tido um resultado líquido positivo de 600 mil euros nos primeiros seis meses de 2019.