ICNF vai distribuir árvores autóctones para os portugueses plantarem

A propósito da celebração, amanhã, dia 21 de março, do Dia Internacional das Florestas, o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas está a oferecer árvores de espécies autóctones para os portugueses que as queiram plantar.

“Este ano, o ICNF comemora esta data envolvendo todos os cidadãos, disponibilizando árvores autóctones produzidas nos seus viveiros, gratuitamente, aos cidadãos e proprietários rurais que desejem fazer plantação nas suas propriedades. Esta distribuição será feita entre os dias 19 e 26 de março de 2021; nos postos de atendimento selecionados do ICNF, em todo o país”, adianta um comunicado do Ministério do Ambiente.

Para receber estas árvores, cada cidadão deverá inscrever-se para recolher as árvores através do contacto telefónico do local selecionado ou por email para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt; identificar-se nos locais de recolha no horário combinado; comprometer-se a remeter uma fotografia da plantação para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt; e partilhar ou permitir a partilha das fotos com a ‘hashtag’ #ICNFsomosTODOSnos.

Por seu turno, o ICNF fará a divulgação destas plantações nas suas redes sociais.

A recolha é feita nos postos de atendimento do ICNF, entre os dias 19 e 26 de março de 2021. A inscrição para a recolha das árvores é obrigatória e deve ser realizada através do contacto telefónico do local selecionado ou por email para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt.

No momento da inscrição, é necessário indicar o nome do requerente, o local de recolha, o dia da recolha (nos dias úteis entre 19 e 26 de março) e se a recolha das árvores será realizada no período da manhã (9h00-13h00) ou da tarde (13h00-17h00). Podem recolher árvores para plantação os cidadãos maiores de 18 anos, bem como representantes de entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente identificados.

Tem de haver o compromisso de promover a sua plantação no prazo máximo de uma semana após o levantamento das árvores. As espécies disponíveis para recolha são: medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, romãzeiras e carvalhos cerquinhos. Cada cidadão pode recolher um máximo de dez exemplares.

Os representantes de entidades privadas sem fins lucrativos podem levantar até um máximo de 50 exemplares, mas os levantamentos são sujeitos à existência de disponibilidade em cada local.

Os proprietários rurais, que tenham como objetivo a plantação em pequenas parcelas de terreno, com área não superior a cinco mil metros quasdrados, desde que identifiquem a parcela a plantar, podem levantar até um máximo de 100 exemplares.

O transporte das árvores, a escolha do local e a obtenção da permissão para a plantação junto de quem de direito, é da inteira responsabilidade dos cidadãos que realizem a plantação, no respeito pela legislação em vigor.

Os cidadãos e demais representantes de entidades que procedam ao levantamento das árvores comprometem-se a remeter ao ICNF no prazo de 48 horas após a plantação, as fotografias com a identificação da data e do local onde foi realizada essa plantação, para ICNFsomosTODOSnos@icnf.pt. Os cidadãos que participem nas ações de plantação são convidados a partilhar nas redes sociais as fotografias e vídeos dessas plantações, recorrendo à identificação da publicação com a hashtag #ICNFsomosTODOSnos.

“Em 1872, no Nebrasca (EUA), face à escassez de árvores e florestas, a população decidiu dedicar um dia à plantação de árvores. A iniciativa internacionalizou-se e a festa passou da árvore às florestas e desde 2012 o ‘Dia Internacional das Florestas’ é comemorado a 21 de março, o primeiro dia de primavera, para celebrar e alertar para importância de todos os tipos de florestas”, destaca o referido comunicado do Ministério do Ambiente.