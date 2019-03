Icon-Key S.A: a primeira startup de bebidas espirituosas a financiar-se na Seedrs

A Icon-Key S.A., startup portuguesa especializada na criação e comercialização de bebidas espirituosas premium, acaba de lançar uma operação de venda de ações em equity crowdfunding. A empresa torna-se assim na primeira do sector a recorrer à Seedrs, a maior plataforma europeia de equity crowdfunding, com o objetivo de angariar financiamento por parte de investidores em todo o mundo.

Na campanha, que arrancou hoje e que irá decorrer durante os próximos 60 dias, a Icon-Key S.A. pretende capitalizar-se em um milhão de euros, em troca de 8% do seu capital, avaliando a empresa em 12,5 milhões de euros.

O financiamento captado através da campanha na Seedrs será direcionado para o reforço da estratégia de internacionalização da Icon-Key. A empresa que cresce a um ritmo anual de três dígitos, já presente em 24 mercados externos, quer conquistar 51 até 2023 e acelerar o crescimento através do lançamento de oito marcas inovadoras até 2020, aumentando o peso das exportações de 29% para 50% do valor total das vendas.

O arranque da campanha na Seedrs surge no dia em que a Icon-Key foi considerada pelo Financial Times como uma das empresas com o crescimento mais rápido na Europa. O jornal britânico revelou a sua terceira edição do FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies, um ranking no qual identifica as mil empresas europeias com o crescimento de receitas mais rápido entre 2014 e 2017.