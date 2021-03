ID logistics vai gerir operação logística da multinacional Hisense em Portugal

A empresa ID Logistics vai gerir a operação logística da multinacional Hisense em Portugal, passando a ser a responsável pelo armazenamento, operação logística e logística reversa deste grupo, que acaba de criar uma filial em Portugal.

Para o efeito, a ID Logistics terá uma área de três mil metros quadrados dedicada à gestão logística dos produtos Hisense.

“A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível europeu, reforça a sua posição no sector da eletrónica de consumo ao liderar as operações logísticas da Hisense em Portugal. A multinacional alargou as suas 17 filiais internacionais com uma nova extensão no território português em dezembro de 2020 e delegou a sua gestão logística à ID Logistics”, revela um comunicado da empresa logística.

Segundo esse documento, “a ID Logistics ficará responsável pelo armazenamento dos produtos eletrónicos de consumo, bem como pela operação logística e de logística reversa da empresa”.

“A partir da sua plataforma logística em Portugal, que conta com três mil metros quadrados, a ID Logistics será responsável pela distribuição dos produtos Hisense nas gamas de eletrónica de consumo, eletrodomésticos e ar condicionado em Portugal”, adianta o referido comunicado, acrescentando que “este novo contrato consolida a presença da ID Logistics como uma referência logística no país e reforça a sua experiência no sector da eletrónica de consumo”.

Hugo Oliveira, country manager da ID Logistics em Portugal, afirma a empresa se mantém “firme aposta no sector da eletrónica de consumo”. “Contar com a confiança da Hisense na sua expansão internacional é uma grande oportunidade para impulsionar o seu crescimento e reforçar a nossa experiência no sector”, assinala este responsável.

Por seu turno, Indalecio Lopez, diretor de logística e serviço da Hisense Iberia, destaca “a experiência internacional da ID Logistics e o seu histórico foram fundamentais na decisão de lhes delegar a nossa atividade logística”.

“Contar com um parceiro especializado, no qual podemos confiar na gestão logística, permite-nos alargar os nossos horizontes de negócio e na ID Logistics encontrámos o aliado perfeito para consolidar o nosso crescimento no continente europeu”, assegura este responsável.

A ID Logistics é um grupo internacional de logística, tendo obtido receitas de 1.534 milhões de euros em 2019. O grupo tem mais de 320 instalações em 18 países, representando mais de 58 milhões de metros quadrados de armazéns distribuídos pela Europa, América, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 21 mil funcionários.