IGAI quer mudar recrutamento de polícias e rever formação para acabar com discriminação

O Ministério das Finanças confirma que “no âmbito do acordo de venda do BPN, celebrado em 2012, o Estado assumiu a responsabilidade por determinadas contingências relacionadas com litígios anteriores à reprivatização. Porém, essa responsabilidade depende da existência de uma decisão judicial não passível de recurso e da validação dos pressupostos por parte do Estado”, diz o Governo, que assume que vai ser analisada a responsabilidade de pagamento das indemnizações aos lesados.