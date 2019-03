IGCP vai trocar dívida do Estado que vence em 2021 por dívida que vence em 2030

O IGCP vai realizar uma oferta de troca de Obrigações do Tesouro no dia 27 de março de 2019. Essa operação irá realizar-se às 10 horas e passa por uma oferta de troca recomprando a uma emissão de Obrigações do Tesouro com maturidade em 2021 e em troca coloca uma emissão que vence a 15 de fevereiro de 2030.

Isto é, o IGCP propõe aos detentores de obrigações de uma emissão com maturidade em 15 de abril de 2021, que troquem estes títulos por obrigações com maturidade em fevereiro de 2030.

O IGCP compra: PTOTEYOE0007– OT 3,85% com maturidade a 15 abril 2021 e vende PTOTEROE0014– OT 3,875% com maturidade a 15 fevereiro 2030.

Com estas operações de troca de dívida, o IGCP consegue alargar a maturidade média da dívida portuguesa, e também aproveitar as baixas taxas de juro atuais para diminuir o custo da dívida pública.