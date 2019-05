Iker Casillas internado de urgência após sofrer enfarte do miocárdio

O guarda-redes espanhol do Futebol Clube do Porto, Iker Casillas, foi hoje internado de urgência após sofrer um enfarte do miocárdio. A informação está a ser avançada pelo “Jornal de Notícias”, segundo o qual Casillas sentiu-se mal durante o treino de hoje. “Foi sujeito a um cateterismo num hospital do Porto e encontra-se estável”, assegura o mesmo jornal.

A notícia é confirmada pela RTP que informa que “Casillas foi esta de manhã de urgência para um hospital privado do Porto. Após diagnóstico foi confirmado pela equipa médica que o guarda-redes do Futebol Clube do Porto teve um de enfarte do miocárdio e fez cateterismo cardíaco. A RTP sabe que o jogador espanhol, apesar do susto, está a recuperar e livre de perigo”.