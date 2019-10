Imobiliária de Warren Buffett prestes a chegar a Lisboa, Porto e Algarve

Depois de iniciar operações esta quarta-feira em Espanha, a Berkshire Hathaway Home Services, empresa do multimilionário Warren Buffett, de 88 anos, prepara a sua entrada em Portugal, nas cidades de Lisboa, Porto e Algarve, segundo avança esta quarta-feira, 2 de outubro, o jornal espanhol “Expansión“.

A apresentação oficial em Portugal será feita na próxima sexta-feira, 4 de outubro, num evento onde vão estar presentes os principais responsáveis da Berkshire Hathaway Home Services, desconhecendo-se ainda mais detalhes.

A chegada da empresa imobiliária de Warren Buffett poderá servir como porta de entrada para outras empresas do grupo.

O investidor norte-americano é presidente do conselho executivo da Berkshire Hathaway Home Services, que opera em mercados que vão desde o imobiliário a seguradoras e cujo o valor das ações na bolsa de Nova Iorque atinge os 465 milhões de euros.

Warren Buffett é também acionista de empresas como a Apple (5,4%), American Express (18,2%), Bank of America (9,4%) e Coca-Cola (9,4%). O norte-americano é de acordo com a revista “Forbes” a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 75 mil milhões de euros.