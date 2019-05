Imobiliária do Estado tem 22 imóveis à venda. Olivais poderá ter torre de 30 andares

A Estamo, imobiliária do Estado, tem 22 imóveis à venda até esta quinta-feira. O mais valioso encontra-se a zona dos Olivais e o Parque das Nações, num terreno com 42 mil metros quadrados, que o Estado quer vender pelo menos por 34,9 milhões de euros, revela o jornal “Público”.

O espaço fica na Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, com uma vasta área, que faz fronteira com a urbanização da Portela e o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, e que, neste momento, é um descampado onde ocasionalmente se avistam cavalos a pastar.

Contudo, o terreno poderá vir a ser ocupado por três edifícios, um deles com 30 pisos e 135 metros. Essa é a informação que consta de um pedido de informação prévia (PIP) que a Estamo entregou à Câmara Municipal de Lisboa em novembro de 2018 e que ainda não está aprovado.

Da proposta, desenhada pelo arquiteto Samuel Torres de Carvalho, quase metade do terreno será ocupado por espaços verdes, enquanto o restante vai destinar-se a habitação, escritórios, comércio e equipamentos, num total de 71 mil metros quadrados. O maior dos três edifícios, com 30 pisos acima do solo e sete caves, será exclusivamente para habitação. Os outros dois lotes terão cinco e dois pisos e duas e quatro caves, respetivamente.

Da restante lista de imóveis da Estamo fazem parte terrenos, prédios e fracções nas localidades de Chaves, Tomar, Anadia, Aveiro, Cartaxo, Alcobaça, Tavira e outras localidades.