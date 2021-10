Imprensa portuguesa está a dar mais destaque à saúde mental com a pandemia

A imprensa nacional deu mais atenção à saúde mental durante a pré-pandemia. De acordo com um estudo da CISION e do Manicómio (galeria de arte), que analisou dados de 2019 a 2021, o número de notícias sobre o tema do foro psicológico mais do que triplicou face ao período pré-pandemia.

Em 2019 tinham-se registado um total de 12.603 artigos sobre saúde mental nos meios de comunicação em Portugal. Este valor apresentou um “crescimento exponencial” para 24.750 notícias no ano de 2020, números pressionados pela pandemia quando muitos portugueses tiveram de ficar em casa.

Dados recolhidos até ao passado dia 30 de setembro mostravam que já tinham sido escritos 26.415 artigos sobre o tema, com o estudo a antecipar que no quarto trimestre a saúde mental se mantenha um assunto presente no panorama mediático.

Comparativamente com os primeiros três trimestres de 2019, as notícias sobre saúde mental apresentaram um crescimento de 326% no primeiro trimestre de 2021, sendo que em comparação com 2020, as menções à saúde mental aumentaram 159%.

“Estes dados demonstram que a saúde mental passou a ser um dos principais tópicos nos media, um tema que foi acelerado pelas consequências imediatas da pandemia”, defende Sandro Resende, fundador da galeria Manicómio.

A CISION identificou no estudo que o Dia Internacional da Saúde Mental contribui para um maior número de notícias neste período. Em 2019, contabilizaram-se 4.509 notícias no quarto trimestre, enquanto que em 2020 se verificaram 8.101 artigos no mesmo período.

A maioria da informação disponibilizada pelos media portugueses encontra-se publicada no formato online, numa representação de 65% do volume de informação, enquanto a imprensa escrita representa 20% do total das notícias publicadas.

“Acreditamos que é urgente que, de futuro, o mesmo tópico seja acompanhado não só pelo lado negativo do flagelo, mas abordando também o lado positivo, o lado da criatividade, da capacidade humana e das medidas de combate ao estigma. É inevitável afirmar que em 2021 há mais portugueses que sofrem deste tipo de doenças, mas também há mais portugueses que a combatem usando ferramentas que a sociedade dispõe. O governo e sociedade deveriam dar as mãos no combate à doença, e na nossa perspetiva, principalmente ao estigma da doença mental”, sustenta o fundador.