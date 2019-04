IMT da Elias Garcia deixa de revalidar cartas de condução a partir de junho

O balcão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) na Elias Garcia, em Lisboa, vai deixar de revalidar cartas de condução a partir de 1 de junho, no âmbito de um projeto piloto, anunciou hoje o Governo.

O secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, em declarações à Lusa, explicou que na segunda-feira vai ser inaugurado no Lumiar mais um espaço do cidadão, que se junta aos 565 espalhados pelo país, decidindo o Governo “aproveitar esta abertura” para transformar o balcão do IMT da Elias Garcia num balcão especializado.

A partir de 1 de junho, há três serviços que eram realizados no balcão da Elias Garcia – revalidações de carta de condução, emissões de segunda via ou substituições de cartas – e que vão passar a poder ser feitos apenas online ou nas lojas e espaços do cidadão.

“Durante o ano de 2018, mais de 20% dos serviços naquele balcão do IMT, eram revalidações de carta de condução, emissões de segunda via ou substituições de cartas” devido a mudanças de nome, disse, explicando que a retirada destes três serviços do balcão da Elias Garcia visa uma racionalização para “melhorar” os serviços prestados pelo IMT.

Luís Goes Pinheiro adiantou que um dos serviços com mais pressão de procura no IMT é o dos serviços distritais do IMT na Elias Garcia, tendo sido esta a principal razão para “usar a abertura” do novo espaço do cidadão do Lumiar para transformar os serviços daquele balcão.

“Verificava-se que esse balcão tinha uma grande procura para serviços que só esse balcão pode fazer, como a homologação de alterações de veículos ou a troca de carta para estrangeiros”, especificou, adiantando que o balcão da Elias Garcia vai ficar especializado nos serviços que só os balcões distritais podem fazer, e não os espaços do cidadão.

O espaço do cidadão do Lumiar, o 566.º no país, situa-se na alameda das Linhas de Torres e vai dispor a partir desta segunda-feira de 234 serviços de 17 departamentos do Estado, serviços como revalidação da carta de condução, renovação do cartão do cidadão, pedido de certificado de registo criminal ou marcar consulta no centro de saúde.

“Isto é um projeto piloto. Se correr bem em Lisboa vai ser alargado a outros pontos do país”, adiantou o secretário de Estado.