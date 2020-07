Incêndios: MAI abre inquérito ao fogo de Castro Verde em que 4 bombeiros ficaram feridos

Ministério Público deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas pelo caso Espírito Santo e sete empresas no âmbito do processo principal do designado “Universo Espírito Santo”. Ricardo Salgado e outros ex-gestores são acusados do crime de associação criminosa, entre outros, e de terem causado prejuízos de 11,8 mil milhões. Defesa de ex-presidente do BES já reagiu.