Incubadora portuguesa vai financiar em 50 mil euros startups com tecnologia para o espaço

A incubadora de empresas portuguesas da Agência Espacial Europeia (ESA BIC Portugal) vai prestar apoio financeiro, técnico e de negócio a startups com tecnologia espacial ou novas ideias de produtos e serviços direcionados para este mercado.

As candidaturas decorrem até ao próximo dia 5 de novembro e destinam-se a recém-criadas empresas nacionais (com menos de cinco anos). O protótipo que pretendam colocar a concurso tem de ser desenvolvido num período máximo de dois anos.

A ESA BIC Portugal – coordenada pelo Instituto Pedro Nunes – já apoiou duas dezenas de startups. Este ano mostrou-se disponível para dar gás a negócios inovadores de produtos e serviços pensados para a indústria espacial do futuro, conhecida como Espaço 4.0.

A incubadora portuguesa tem polos no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e na agência DNA Cascais e conta com o apoio do Gabinete do Espaço (FCT/ANI), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), entre outros: universidades, municípios, investidores particulares.