Indaqua compra angolana Vista Water à Mota-Engil

O grupo Indaqua – Indústria e Gestão de Água comprou esta terça-feira 55% do capital da angolana Vista Water à construtora portuguesa Mota-Engil, passando a deter a totalidade do seu capital.

O anúncio da aquisição é avançado em comunicado enviado às redações ao início desta tarde, que informa também que o negócio reforça a estratégia em Angola, um país que detém a segunda taxa mais baixa de cobertura do mundo e onde a empresa pretende ter um papel ativo e decisivo na inversão desta tendência.

A Vista Water é uma empresa criada em 2009 e está vocacionada para a consultoria e assistência técnica nas áreas dos serviços de gestão de abastecimento de água e de recolha de águas residuais. A sua atividade abrange sistemas de abastecimento de água urbanos e também rurais, sendo que das 18 províncias existentes em Angola, a Vista Water tem desenvolvido projetos em 11 províncias, o que significa um conhecimento efetivo de 80 por cento do território angolano.

Atualmente, a Vista Water está dedicada sobretudo a dois grandes projetos, como é o caso do que tem com a Direção Nacional de Água em Sumbe (valor que ronda os 3,5 milhões de dólares) e outro na província do Bié (valor que se aproxima dos 6 milhões de dólares) que assegura o abastecimento a mais de 350 mil habitantes.