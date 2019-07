Indeciso sobre uma viagem? Estas são as alturas mais perigosas para conduzir

O IC 19 é a estrada mais perigosa em Portugal, com um total de nove pontos negros. Esta é uma das conclusões do relatório de 2018 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Segue-se a Estrada Nacional 10 (EN 10) na margem sul do Tejo, a A2 Sul entre Almada e o Algarve, a A5 entre Cascais e Lisboa, e a A20 no Porto.

Mas analisando os dados é possível avaliar quais os períodos em que é mais perigoso ir para a estrada. O sábado (60 vítimas) e o domingo (63 vítimas) foram os dias com mais vítimas mortais em 2018, ano em que morreram 339 pessoas nas estradas portuguesas, menos 14 pessoas face a 2017.

Agregando vítimas mortais, com feridos graves e feridos leves, os dias mais perigosos para conduzir passam a ser sexta-feira (4.439 vítimas) e a segunda-feira (4.310 vítimas). Em 2018, o número total de vítimas ascendeu aos 27.489, menos 724 pessoas face a 2017.

Já os dias em que se registaram menos vítimas mortais foram: terça-feira (5 pessoas) e a quarta-feira (5 pessoas). Foi também nestes dois dias que se registou um menor número total de vítimas: 1.242 na terça-feira e 1.297 na quarta-feira.

E qual o período horário mais perigoso para conduzir? Em termos de vítimas mortais, o período entre as 18h00 e as 21h00 foi o que se revelou mais mortífero em 2018, com 66 vítimas mortais registadas. Segue-se o período entre as 15h00 e as 18h00 com 61 vítimas mortais, e o período entre as 12h00 e as 15h00 com 48 vítimas mortais.

Agregando vítimas mortais, feridos graves e feridos leves, o período em que se registaram mais vítimas foi entre as 15h00 e as 18h00 com 5.633 pessoas, seguido pelo período entre as 18h00 e as 21h00 com 5.293 vítimas.

Já o período horário com menos vítimas mortais é entre as 03h00 e as 06h00 com duas vítimas mortais em 2018, seguido do período entre as 00h00 e as 03h00 com três vítimas, e pelo período entre as 21h00 e as 24h00 com quatro vítimas.

Em termos de número total de vítimas, o período horário entre as 03h00 e as 06h00 registou o menor número em 2018, com 308 pessoas, seguido do período entre as 00h00 e as 03h00 com 555 pessoas.

E qual o mês mais perigoso para andar na estrada? Agosto foi o mês em 2018 em que se registaram mais vítimas mortais (41) e também um maior número total de vítimas (2.671 vítimas mortais ou feridos graves ou leves).

O mês de julho foi o segundo mês mais mortífero (40 vítimas mortais), seguido de setembro (33 vítimas). Em termos de número total de vítimas, setembro foi o segundo mês mais perigoso (2.660 vítimas) depois de agosto, e de setembro (2.616 vítimas).

Pelo contrário, os meses em que se registaram menos vítimas mortais foram: abril (17 pessoas), março (18) e novembro (23). Em termos de número total de vítimas (mortes, feridos graves e leves), fevereiro foi o menos com menor registo em 2018 (1.881 vítimas), seguido de janeiro (2.013) e de abril (2.009).

Em termos de condições de luminosidade, o número de vítimas mortais foi maior durante o dia (216 pessoas). Durante a noite registaram-se 109 vítimas mortais, enquanto que durante a aurora/crespúsculo foram registadas 14 vítimas.

Apesar das inúmeras campanha a promover o uso do cinto de segurança no automóvel e do capacete nos motociclos, em 2018 registaram-se 19 vítimas mortais que não usavam capacete ou cinto de segurança.

Já o número de feridos graves sem cinto ou capacete atingiu 1.152 pessoas, com um registo de 24.066 de feridos leves que não utilizavam estes equipamentos de segurança.