Índice de produção na construção cresceu 4,5% no mês de outubro

O índice de produção na construção registou, em outubro, uma taxa de variação homóloga de 4,5%,

após ter aumentado 4,2% em setembro, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

Por sua vez, o índice de emprego neste setor verificou uma taxa de variação homóloga de 3,2%, face aos 2,6% de setembro. Em relação ao mês anterior este índice aumentou 0,8%, com uma variação de 0,3% em outubro de 2017).

Já o índice de remuneração nesta área registou de forma efetiva uma taxa de variação homóloga de 4,0%, comparado aos 3,1% do mês anterior. Comparado com o mês de setembro, o índice das remunerações cresceu 1,8%, (1,0% em relação a outubro de 2017),

No que diz respeito à produção neste setor os índices dos dois segmentos considerados (construção de edifícios e engenharia civil) aceleraram. A construção de edifícios passou de uma variação homóloga de 5,2% em setembro para 5,3% em outubro, contribuindo com 3,2 pontos percentuais (p.p.) para a evolução do índice agregado.

Já a engenharia civil registou uma taxa de variação homóloga de 3,2% (2,7% no mês anterior), ao qual correspondeu um contributo de 1,3 p.p. para o índice agregado.