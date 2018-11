Indie Campers quer atingir 10 milhões de euros em 2019

Aquela que começou por ser uma ideia inesperada engendrada há meia dúzia de anos, nem tanto, por dois jovens amigos, a Indie Campers – que se dispunha a alugar autocaravanas a uma tribo cada vez mais numerosa de turistas – prepara-se para, possivelmente já em 2019, atingir um volume de negócios de 10 milhões de euros.

O crescimento exponencial da empresa – que de uma boa ideia passou a ser o bom negócio – fica também atestado pela expansão da frota (que não passa despercebida em parte nenhuma, no que foi o acrescento ao negócio de uma boa ideia de marketing), atualmente composta por 650 carrinhas, mas que, acompanhando a faturação, deverá chegar á barreira das mil unidades.

Para valores de 2017, a frota de 650 unidades proporcionou um volume de negócios que atingiu os seis milhões de euros, só possíveis porque o negócio internacionalizou-se e nesta altura já percorre uma parte substancial das estradas (e dos caminhos em terra batida) da Europa.

A Indie Campers foi fundada em 2013 pelo português Hugo Oliveira e pelo austríaco Stefan Koeppl, ambos estudantes universitários e amigos, na altura com apenas 24 anos. Para passar a ideia do papel para a estrada, os dois fundadores adquiriram três autocaravanas num leilão e adaptaram-nas ao design que a frota da Indie Campers tem hoje, pelas suas próprias mãos e com a ajuda de amigos e familiares.

O que no início era um projeto voltado para surfistas portugueses que quisessem percorrer a costa do país em busca das melhores ondas, depressa se transformou num negócio que superou as expectativas.

A empresa veio revolucionar o mercado de aluguer de autocaravanas ao oferecer veículos dotados de tecnologia de ponta e ao dar aos clientes a possibilidade de terminarem a viagem em qualquer centro de recolha da Indie Campers na Europa, mesmo que diferente daquele de onde partiram.

A expansão prevista para o exercício de 2019 tem exatamente como um dos pilares o aumento do número de centro de recolhas espalhados pela Europa, o que permite acrescentar mobilidade ao sistema criado pelos dois jovens.

Ainda ao nível económico, e em pouco mais de quatro anos, a empresa passa de um universo local com dois colaboradores e três carrinhas para um universo europeu com 199 colaboradores. Atualmente está na Alemanha, Reino Unido, Holanda e Croácia.

Embora cerca de 90% dos clientes seja de origem estrangeira, a empresa tem vindo a crescer significativamente em Portugal, o que conferiu ao negócio mais um ponto de crescimento – possível porque o universo de potenciais clientes rapidamente se estendeu dos surfistas para o público em geral.

Assim, e ao contrário do que parecia ser lógico, os clientes situam-se numa faixa etária entre os 25 e os 44 anos, bem acima do que estava inicialmente previsto. E o número de clientes que estão numa faixa etária superior àquela não para de aumentar – o que permite igualmente alavancar um potencial de crescimento da faturação para os níveis propostos.

Com preços muito competitivos em relação a soluções mais tradicionais – a que se acrescenta uma mobilidade assinalavelmente maior que um quarto de hotel… – a Indie Campers passou em cinco anos de uma ideia gira para o negócio sexy.