Inditex investe 130 milhões para renovar sede da Zara com tecnologia 5G e energia solar

O grupo Inditex vai investir um total de 130 milhões de euros para melhorar a sede da Zara na região de Arteixo, em Espanha, revela a empresa em comunicado. O novo edifício da empresa estende-se por 67 mil metros quadrados e irá funcionar a energia solar fotovoltaica e irá possuir rede móvel de quinta geração (5G).

Pablo Isla, presidente executivo da Inditex, destaca que o novo edifício é “o melhor exemplo visual da estratégia da empresa devido ao seu investimento em tecnologia de integração de lojas, online e sistemas avançados de sustentabilidade”. A empresa espera obter o selo ecológico de construção mais rigoroso com o novo edifício por ter fachadas revestidas por vidros de elevada eficiência e sistema de reaproveitamento de águas pluviais.

Este edifício será a habitação dos novos estúdios da Zara e do departamento central de design da Zara Man a partir do próximo dia 17 de março. O espaço também terá salas de showroom, onde as próximas coleções serão discutidas em equipa, coordenadas e apresentadas.

O edifício tem 28 metros de altura e destaca-se pelos 720 módulos de vidro de elevada eficiência energética, aos quais se entrelaçam pilares estruturais em alumínio. Estes módulos em vidro permitem que o edifício funcione com luz natural na maior parte do dia, sendo que a restante energia será utilizada pelos painéis solares.

A cobertura do edifício está equipa com um total de 554 painéis fotovoltaicos e o parque de estacionamento exterior conta com 2.826 painéis, que irão fornecer metade da eletricidade do novo edifício.