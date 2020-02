Indra instala rede de bilhética em Amesterdão

A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria, concluiu o desenvolvimento e implementação da sua tecnologia de bilhética nas redes de metro, elétrico e autocarro de Amesterdão, após o arranque operacional de mais de 130 máquinas automáticas de venda de bilhetes de transporte na cidade.

Amesterdão junta-se assim a mais de 100 cidades em todo o mundo que utilizam as soluções da Indra para melhorar a mobilidade urbana com soluções pensadas para serem fáceis, intuitivas, cómodas e ágeis, melhorado o fluxo de viajantes e serviço de transporte.

“Graças à flexibilidade da avançada tecnologia de bilhética da Indra, a empresa conseguiu adaptar 100% da solução ao projeto proposto pela GVB, empresa de transporte da capital dos Países Baixos, completamente centrado na melhoria da experiência do utilizador. O projeto foi igualmente implementado num tempo recorde, com a máxima satisfação do cliente, com a fiabilidade da tecnologia Indra e com o aval de inúmeras e importantes referências em todo o mundo”, refere a empresa em comunicado.

O projeto foi um verdadeiro desafio, “tendo em conta o seu design complexo e a sua adaptação ao standard nacional da Translink, baseado num cartão de transporte único OV-ChipKaart e na inclusão de dispositivos com os quais já se havia trabalhado anteriormente. O standard Translink é utilizado em todas as operadoras de transporte nos Países Baixos, abrindo a porta a futuras oportunidades de negócios da Indra em todo o país, ao ser um produto desenvolvido potencialmente válido para toda a rede de transporte holandesa”.

O projeto incluiu equipamentos de venda de títulos de transporte que permitem o pagamento em dinheiro e com cartão nas estações de metro, bem como equipamentos de pagamento apenas com cartão, tanto no metro como nas paragens de autocarros e elétrico. Desde o início da fase de exploração em julho de 2019, os sistemas Indra já realizaram mais de quatro milhões de transações.

A Indra é uma das principais empresas de bilhética do mundo, com produtos e projetos próprios para sistemas de transporte como os de Madrid, Barcelona, Lisboa, Medelim, Santiago, Chile, Cairo, Calcutá, Bombaim, St. Louis, Buenos Aires ou Cidade do México, entre muitos outros.

Em Portugal a empresa venceu em 1999 o concurso de renovação de todo o sistema de bilhética do Metro de Lisboa e mais tarde foi também responsável pela implementação do sistema de bilhética sem contacto nas novas estações das linhas vermelha e azul, inauguradas a 2012 e 2013. Opera em Portugal desde 1997.