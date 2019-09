“A Galiza e a Região Norte de Portugal devem fazer face à transformação digital do seu tecido industrial, lutando para manter e melhorar os níveis de emprego e evitar a deslocalização e o fecho das empresas”. Esta é uma das principais recomendações de um estudo do grupo de trabalho Diálogo Social Transfronteiriço Galiza – Norte de Portugal Setor Indústria 4.0, inserido no Projeto Transfronteiriço de Geração de Emprego de Qualidade, a que o Jornal Económico teve acesso.

Elaborado com o contributo da Universidade do Porto, associações empresariais de Portugal e da Galiza, sindicatos, Autoridade do Trabalho e Instituto de Emprego e Formação Profissional, o estudo deixa bem claro que “as medidas de apoio à indústria 4.0 devem colocar no centro da competitividade da Euroregião e da sua indústria o fator humano, a qualidade, a elaboração, a inovação, a tecnologia e a utilização eficiente dos recursos”.

